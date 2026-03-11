il premio alberto sordi a simona ventura

Il Premio internazionale Alberto Sordi Family Award 2026 si tiene per la prima volta sulla Repubblica di San Marino, con una cerimonia dedicata a riconoscere il lavoro di figure nel campo dello spettacolo, della cultura, dei media e dell’imprenditoria. Quest’anno, il premio viene assegnato a Simona Ventura per il suo percorso professionale e il contributo nel settore. La premiazione si svolge sul Titano, coinvolgendo personalità di rilievo.

Il Premio internazionale Alberto Sordi Family Award 2026-Repubblica di San Marino arriva per la prima volta sul Titano, con una cerimonia che celebra il talento, la professionalità e l’impegno di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, dei media e dell’imprenditoria. L’evento in programma sabato al Teatro Titano, ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino e biografo di Alberto Sordi, si svolgerà con il patrocinio della segreteria di Stato al Turismo e sarà a ingresso libero. Tra gli undici premiati figurano l’attivista per i diritti civili e degli animali Francesca Pascale, la storica inviata di ’Striscia la Notizia’ Chiara Squaglia e la conduttrice televisiva Simona Ventura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

