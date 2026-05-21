Sorpresa a Chi l’ha visto succede tutto in diretta | È di Simona Ventura
Durante la puntata di ieri sera di Chi l’ha visto?, andata in onda in diretta, è stato annunciato che un oggetto appartenente a Simona Ventura è stato trovato. La trasmissione ha mostrato le immagini e le testimonianze legate al ritrovamento, mentre si sono svolti interventi in collegamento con i protagonisti della vicenda. La presenza di telecamere e l’intervento di esperti hanno accompagnato tutta la fase, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. La puntata si è conclusa con ulteriori dettagli sulla vicenda, ancora in fase di approfondimento.
Il fascino dei grandi casi irrisolti continua a tenere incollati milioni di spettatori davanti alla televisione, e anche ieri sera Chi l’ha visto? ha confermato il suo ruolo centrale nel racconto della cronaca italiana. La puntata di mercoledì 20 maggio 2026, condotta come sempre da Federica Sciarelli, ha acceso nuovamente i riflettori su una vicenda che da tempo lascia senza risposte e alimenta interrogativi sempre più pressanti. Nel corso della serata si è tornati a parlare della scomparsa di Riccardo Branchini, il diciannovenne di Acqualagna sparito nel 2024 nei pressi della diga del Furlo, in provincia di Pesaro. Un caso complesso, fermo... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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