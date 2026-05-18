In queste ore Sonia Bruganelli si trova ad affrontare una situazione difficile legata alla salute della figlia Silvia, nata dal suo matrimonio con Paolo Bonolis. La donna ha confermato che la ragazza è stata ricoverata in ospedale. Nel frattempo, Sonia ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha espresso il suo disappunto nei confronti di Marco Salvati, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei follower della influencer.

In queste ore Sonia Bruganelli sta vivendo un periodo particolarmente delicato legato alla salute della figlia Silvia, nata dal matrimonio con Paolo Bonolis. La giovane, che fin dalla nascita ha affrontato diverse problematiche mediche, si trova attualmente ricoverata in ospedale. Pur senza entrare nei dettagli sulle cause del ricovero, l’opinionista e produttrice televisiva ha condiviso alcuni scatti direttamente dalla stanza d’ospedale, scegliendo di aggiornare i suoi follower e rassicurarli sulle condizioni della ragazza, descritte come stabili. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sonia Bruganelli, la figlia Silvia ricoverata e lo sfogo contro Marco Salvati: cosa è accaduto

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Paura per la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis: ricoverata in ospedale, ecco cosa sta succedendo

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