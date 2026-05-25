Silver up il turismo per anziani come opportunità per la Romagna Faentina
Il turismo per anziani, chiamato anche silver up, viene promosso come un'opportunità per la Romagna Faentina. La strategia mira a attrarre turisti di età avanzata, puntando su offerte dedicate e servizi specifici. L’obiettivo è incentivare il settore turistico locale e contrastare il calo di presenze legato all’invecchiamento della popolazione. La proposta si inserisce in un quadro di iniziative di valorizzazione territoriale.
Roma, 25 maggio 2026 – L' invecchiamento demografico è spesso raccontato come un problema: popolazione che si riduce, aree interne che si svuotano, servizi sociali sotto pressione, mercato del lavoro in affanno. Tuttavia, secondo Silver Up, questa trasformazione si può – e si dovrebbe – leggere come opportunità. Si tratta di un progetto cofinanziato dall'Unione europea attraverso il programma Interreg Europe, che coinvolge otto partner da sette Paesi europei, tra cui l'Italia, con l'obiettivo di trasformare la cosiddetta silver economy in un motore di sviluppo per i territori più fragili. Il programma, partito ufficialmente il 1° maggio 2025 e destinato a concludersi nel luglio 2029, dispone di un budget di circa 1,55 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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