Silver up il turismo per anziani come opportunità per la Romagna Faentina

Notizia in breve

Il turismo per anziani, chiamato anche silver up, viene promosso come un'opportunità per la Romagna Faentina. La strategia mira a attrarre turisti di età avanzata, puntando su offerte dedicate e servizi specifici. L’obiettivo è incentivare il settore turistico locale e contrastare il calo di presenze legato all’invecchiamento della popolazione. La proposta si inserisce in un quadro di iniziative di valorizzazione territoriale.