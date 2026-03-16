9 posti tecnici | concorso Unione Romagna Faentina scadenza

L’Unione della Romagna Faentina ha pubblicato un bando per il reclutamento di nove funzionari tecnici attraverso un concorso pubblico. La selezione riguarda candidati interessati a coprire i posti disponibili e la scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata. Il concorso è aperto a coloro che desiderano inserirsi nell’ente con questa posizione.

L’Unione della Romagna Faentina ha aperto un concorso pubblico per selezionare nove funzionari tecnici. La scadenza per presentare la domanda di ammissione è fissata per il 13 aprile 2026. Le prove selettive sono programmate per il 28 aprile successivo. I posti disponibili appartengono all’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, con profilo specifico in Esperto di Progettazione e Gestione di Reti e Infrastrutture. Il trattamento economico iniziale previsto è di 27.206,95 euro lordi annui, comprensivi della tredicesima mensilità. L’ente richiede lauree triennali o superiori in settori tecnico-scientifici specifici. Il peso delle competenze tecniche nella ricostruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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