Progettare il futuro nella Romagna faentina nasce Orientiamo il nuovo sportello per giovani e famiglie

Nel territorio della Romagna faentina prende il via un nuovo servizio dedicato all’orientamento scolastico e professionale pensato per affiancare ragazzi e famiglie nei momenti decisivi del percorso formativo, in particolare nelle scelte successive al diploma. Il progetto “Orientiamo”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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