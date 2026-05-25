L'associazione Alice Italia Odv ha diffuso un allerta sui rischi di ictus associati all'uso di sigarette elettroniche. Nonostante siano considerate un'alternativa al fumo tradizionale, le e-cigarette continuano a rappresentare un potenziale rischio per la salute. La percezione di minor nocività ha portato molti genitori a finanziare questa abitudine, anche tra i giovani. La diffusione di queste sigarette è cresciuta nel tempo, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio.

Svapare non è un’abitudine a rischio zero. Eppure quanti genitori finanziano i proprio figli, anche giovanissimi? Percepite come un’alternativa più sicura e meno nociva rispetto al fumo tradizionale, le sigarette elettroniche negli anni hanno conquistato una platea sempre più numerosa. Ma mentre il dibattito scientifico continua ad approfondire gli effetti a lungo termine del vaping sulla salute, “stanno emergendo evidenze sempre più significative sul possibile impatto delle sigarette elettroniche sul sistema cardiovascolare e cerebrovascolare”. In poche parole, sul rischio di infarto e ictus. Ad accendere i riflettori sul problema è Alice Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sigarette elettroniche e rischi ictus, l’alert di Alice Italia Odv

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Sigarette Elettroniche I Veri Rischi per la Salute Rivelati

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