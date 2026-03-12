In Europa, il mercato delle sigarette elettroniche vede circa il 48% delle vendite considerate irregolari. La maggior parte dei dispositivi, circa il 90%, viene importata dalla Cina. Queste cifre sono state diffuse in una relazione recente che analizza lo stato attuale del settore. La situazione interessa regolatori e consumatori che si occupano di prodotti alternativi al fumo tradizionale.

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Circa il 90% delle sigarette elettroniche presenti in Europa proviene dalla Cina. Il 48% del mercato europeo, un volume di 6,6 miliardi di euro, è rappresentato da commercio irregolare e entro il 2030 il volume raggiungerà i 10,8 miliardi di euro. È quanto emerge da un nuovo studio realizzato da New Fraunhofer. “Per la prima volta siamo riusciti a mappare il mercato sommerso delle sigarette elettroniche in Europa, sulla base di analisi commerciali e della catena di approvvigionamento, statistiche doganali e segmentazione del mercato - spiega Uwe Veres-Homm, responsabile dell'analisi dei rischi e della localizzazione presso il Fraunhofer IIS -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il 48% del mercato europeo di sigarette elettroniche è irregolare

Articoli correlati

Leggi anche: Incendio alla stazione di Glasgow partito da un negozio di sigarette elettroniche, crolla la cupola del Forsyth Building – Il video

Leggi anche: Dodicimila integratori e 500 sigarette elettroniche, il sequestro delle Dogane

Tutto quello che riguarda mercato europeo

Temi più discussi: La carica degli 11.607 bus elettrici: il mercato europeo sale del 48%; Mercati europei positivi, Milano inclusa: vola Campari; ETF UCITS da record: 48 miliardi di raccolta a febbraio, emergenti e bond sovrani guidano i flussi; Tiene il rimbalzo delle borse.

Mercato auto Europa, il 2026 parte con una flessione: -3,5%Il mercato europeo delle autovetture inaugura il 2026 con un andamento in flessione: le nuove immatricolazioni si attestano a 961.382 ... pneusnews.it

Auto, il mercato fa +2,4% in Europa a novembre ma Stellantis torna a scendere. Byd accelera e Tesla scivolaIl mercato europeo dell’auto conferma un recupero graduale, sostenuto dalla spinta delle motorizzazioni elettrificate, ma resta ancora distante dai volumi pre-pandemia. Secondo i dati diffusi da Acea, ... milanofinanza.it

LA PASQUA A BIBIONE PROFUMA DI MONDO CON IL Mercato Europeo Fiva! bit.ly/MercatoEuropeoBibione Dal 3 al 6 aprile torna il Mercato Europeo FIVA: quattro giorni di festa tra sapori internazionali, artigianato e tradizioni da tutto il mondo. In Piazzal - facebook.com facebook

Nel 2025 il mercato europeo dell’auto elettrica cresce del 30,9%, ma con dinamiche disomogenee #mobilitàelettrica #mobilitàsostenibile #greenplanner x.com