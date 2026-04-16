Sigarette elettroniche modificate per nascondere cocaina l’arrestato ottiene l’obbligo di dimora

Un giovane di Taurisano è stato arrestato dopo il ritrovamento di sigarette elettroniche modificate per occultare cocaina. La polizia ha sequestrato le bombole e le sostanze trovate durante una perquisizione. L’indagine ha portato all’obbligo di dimora per il 25enne, che era stato fermato nella notte tra lunedì e martedì. La vicenda riguarda un’operazione condotta dagli agenti del commissariato di Gallipoli.

TAURISANO - Si chiude con una misura meno restrittiva, la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Gabriele Potenza, il 25enne di Taurisano finito ai domiciliari dopo che gli agenti del commissariato di Gallipoli, nella tarda serata di lunedì 13 aprile, l’avevano trovato in possesso di due.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Fermato con la cocaina nella parte bassa del Capoluogo, mente sull'identità per nascondere l'obbligo di dimora Leggi anche: Pusher in azione in via Damiani, cocaina e soldi nelle sigarette elettroniche Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dosi di cocaina nascoste nelle sigarette elettroniche, nei guai finisce un 25enne; Cocaina nascosta nelle sigarette elettroniche: arrestato 25enne; Nascondeva dosi di cocaina nelle sigarette elettroniche, arrestato 25enne; Melissano, sigarette elettroniche modificate con all'interno cocaina: arrestato 25enne. Dosi di cocaina nascoste nelle sigarette elettroniche, nei guai finisce un 25enneIl giovane, di Taurisano, è stato fermato dagli agenti di polizia del commissariato Gallipoli durante un controllo stradale notturno fra le vie del comune di Melissano ... lecceprima.it Melissano, sigarette elettroniche modificate con all'interno cocaina: arrestato 25enneNella tarda serata di ieri, un giovane di 25 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato, in quanto ritenuto responsabile della detenzione di s ... leccesette.it Decine di sigarette elettroniche sequestrate dalla Polizia Locale: venivano venduti prodotti non autorizzati - facebook.com facebook Sono in molti quelli che sostengono da tempo che le #sigarette #elettroniche e le #svapo fanno davvero male alla salute. Ora anche la letteratura scientifica lo dimostra. Secondo un’ampia revisione scientifica, le sigarette elettroniche potrebbero causar x.com