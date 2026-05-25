Siete d' accordo con la Fashion Jury di Vanity Fair? Votate i look preferiti dai nostri esperti a Cannes 2026

Da vanityfair.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Festival di Cannes 2026, la Fashion Jury di Vanity Fair ha selezionato quotidianamente i look più apprezzati tra quelli indossati dalle celebrità. Gli esperti hanno votato i look preferiti ogni giorno, condividendo le scelte attraverso il sito e i canali social della rivista. La selezione si basa su outfit presentati sul red carpet e durante gli eventi ufficiali del festival. Gli utenti sono invitati a partecipare e votare i look preferiti.

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Ogni giorno, durante il Festival di Cannes 2026, la Fashion Jury di Vanity Fair ha scelto i suoi look preferiti. Siete d’accordo con le sue scelte? Votate! +++dropcap Per dodici giorni, al Festival di Cannes le discussioni sono state vivaci. Tra la giuria, presieduta da Park Chan-wook, che ha assegnato la Palma d'Oro a Fiord di Cristian Mungiu, ma anche tra la giuria della moda di Vanity Fair. Meno cinematografiche, ma altrettanto sofisticate, le loro discussioni hanno dato vita, giorno dopo giorno, a un palmarès dedicato al look più bello apparso sul tappeto rosso del Palais des Festivals. Al termine di ogni montée des marches, Pierre Groppo, Federico Rocca e Paloma Simón si ritrovavano così davanti a una scelta tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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