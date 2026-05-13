La giuria della moda di Vanity Fair dice la sua | chi erano i meglio vestiti nel primo giorno del Festival di Cannes 2026 secondo i nostri esperti di moda?
Durante il primo giorno del Festival di Cannes 2026, una giuria di esperti di moda ha analizzato e selezionato gli outfit considerati più riusciti tra le celebrità presenti. La discussione si è concentrata sugli abiti sfoggiati sul red carpet, con particolare attenzione ai dettagli e alle scelte stilistiche di ciascun partecipante. La selezione finale è stata comunicata attraverso un commento ufficiale di Vanity Fair, che ha annunciato i look più apprezzati dai giudici.
Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Jane Fonda In: Gucci e gioielli Pomellato Perché. Per questa prima apparizione sul red carpet del Festival di Cannes, gli abiti «sirena» – ovvero modelli scintillanti, ricamati di paillettes e lustrini – hanno dominato la scena, da Demi Moore a Maika Monroe. Eppure il mio colpo di fulmine va a Jane Fonda, 88 anni, in Gucci. Un glamour di altissima scuola cinematografica, la potenza assoluta del nero, il tutto accompagnato da un importante collier Pomellato che non ruba la scena all’abito, ma ne esalta i contrasti di colore e di luce con un’acquamarina da oltre 46 carati: un look impeccabile, anche se, naturalmente, dalla leggenda americana non ci si aspettava nulla di meno.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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