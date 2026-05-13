La giuria della moda di Vanity Fair dice la sua | chi erano i meglio vestiti nel primo giorno del Festival di Cannes 2026 secondo i nostri esperti di moda?

Durante il primo giorno del Festival di Cannes 2026, una giuria di esperti di moda ha analizzato e selezionato gli outfit considerati più riusciti tra le celebrità presenti. La discussione si è concentrata sugli abiti sfoggiati sul red carpet, con particolare attenzione ai dettagli e alle scelte stilistiche di ciascun partecipante. La selezione finale è stata comunicata attraverso un commento ufficiale di Vanity Fair, che ha annunciato i look più apprezzati dai giudici.

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