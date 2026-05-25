Sicurezza vicino le scuole 500 controlli in un anno con agenti della polizia locale e unità cinofila
In un anno sono stati effettuati circa 500 controlli nelle zone scolastiche da parte della polizia locale e dell’unità cinofila, con pattuglie anche in borghese. Sono stati impiegati anche gli school tutor e sono stati attivati sportelli psicologici e servizi di mediazione scolastica. Questi interventi mirano a prevenire episodi di violenza giovanile e garantire maggiore sicurezza negli ambienti scolastici.
"Contro la violenza giovanile abbiamo messo in campo nelle aree scolastiche più critiche pattuglie della Polizia locale, anche in borghese e con l’unità cinofila, gli school tutor che sono uno strumento in più e non in alternativa agli agenti, ma anche sportelli psicologici, mediazione scolastica. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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