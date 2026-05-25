Sicurezza vicino le scuole 500 controlli in un anno con agenti della polizia locale e unità cinofila

In un anno sono stati effettuati circa 500 controlli nelle zone scolastiche da parte della polizia locale e dell’unità cinofila, con pattuglie anche in borghese. Sono stati impiegati anche gli school tutor e sono stati attivati sportelli psicologici e servizi di mediazione scolastica. Questi interventi mirano a prevenire episodi di violenza giovanile e garantire maggiore sicurezza negli ambienti scolastici.

"Contro la violenza giovanile abbiamo messo in campo nelle aree scolastiche più critiche pattuglie della Polizia locale, anche in borghese e con l’unità cinofila, gli school tutor che sono uno strumento in più e non in alternativa agli agenti, ma anche sportelli psicologici, mediazione scolastica. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Daily rewards gave him trillions to cover a beauty's medical bills, getting rich and finding love.

Notizie e thread social correlati

Polizia Locale di Udine, arriva Oasis: nuova cagnolina per l’Unità Cinofila del ComuneLa Polizia Locale di Udine ha accolto una nuova cagnolina, Oasis, che entrerà a far parte dell’Unità Cinofila del Comune.

Carabinieri nelle scuole con l'unità cinofila tra ispezioni e prevenzione: trovata drogaNelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16, i carabinieri di Lido degli Estensi hanno effettuato controlli presso un istituto scolastico locale.

Temi più discussi: Sicurezza stradale: firmato l'accordo tra Comune, Polizia Locale, Aci, Inail e Motorizzazione; Cinghiali vicino a scuola. La Gramsci oggi riaprirà. Il Comune corre ai ripari e fa sistemare la recinzione; Il Dunlop CIV al Mugello rafforza l’impegno in formazione, sicurezza stradale e crescita dei giovani; Sicurezza stradale, incontri formativi nelle scuole di Noci.

Perché le scuole non proteggono il loro sistema di informazioni per studenti (SIS) con HTTP strict transport security (HSTS) reddit

Sicurezza a scuola, l’ANP: attestato di formazione generale come requisito di accesso per GPS e graduatorie terza fascia ATACon l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, torna al centro il tema degli obblighi formativi nelle scuole. L’Accordo, approvato ai sens ... orizzontescuola.it

Sicurezza nelle scuole: consegnati a 115 operatori scolastici gli attestati del progetto Sicurezza 0-6Arezzo, 25 marzo 2026 – Sicurezza nelle scuole: consegnati a 115 operatori scolastici gli attestati del progetto Sicurezza 0-6 e i Bollini di Cardioprotezione per le scuole aderenti al progetto. lanazione.it