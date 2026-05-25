Sicurezza stradale Salvini | Con il nuovo Codice della strada più di 100 vite salvate nel 2025

Da iltempo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da quando è entrato in vigore il nuovo Codice della strada, circa 100 vite sono state salvate nel 2025 rispetto all'anno precedente, secondo i dati raccolti dalla polizia stradale e dai carabinieri. Il provvedimento, approvato un anno e mezzo fa dopo due anni di lavori, ha portato a una riduzione dei decessi sulle strade. I numeri indicano un miglioramento della sicurezza stradale, con un incremento delle vite salvate rispetto al passato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 25 mag. - (Adnkronos) - “Con il nuovo Codice della strada, entrato in vigore da un anno e mezzo e al quale abbiamo lavorato per due anni, nel 2025, secondo i dati della polizia stradale e dei carabinieri, sono state più di 100 le vite salvate rispetto all'anno precedente. Per me è assolutamente un motivo di soddisfazione, di gioia e di orgoglio”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento telefonico al convegno ‘Responsabilità alla guida. Prevenzione, Responsabilità, Sicurezza', in corso nella sede di Confcommercio a Milano. “Questi dati -afferma Salvini- sono qualcosa di importante, però non bastano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sicurezza stradale salvini con il nuovo codice della strada pi249 di 100 vite salvate nel 2025
© Iltempo.it - Sicurezza stradale, Salvini: "Con il nuovo Codice della strada più di 100 vite salvate nel 2025"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Salvini - Il Nuovo Codice della Strada (16.12.25)

Video Salvini - Il Nuovo Codice della Strada (16.12.25)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sicurezza stradale: con il nuovo Codice meno incidenti, ma più vittime

Castel San Giorgio, parte il corso di specializzazione “Sicurezza stradale e Codice della Strada”A Castel San Giorgio è partito il corso di specializzazione dedicato alla sicurezza stradale e al Codice della Strada, che durerà una settimana.

Temi più discussi: Nuovo codice della strada, dai telefoni alle multe fino alle bici e ai neopatentati: ecco cosa cambia; Polvere bianca sul volante; Sicurezza stradale e rider, siglato un accordo tra Comune di Bergamo e sindacato; Foggiani in monopattino sotto la lente della Polizia Locale: da domani scatta l'obbligo 'targhino' - FoggiaToday.

Salvini: 'Nel 2025 con il nuovo codice della strada 121 morti in meno'Nel 2025 ci sono stati 121 morti in meno e 892 feriti in meno dall'entrata in vigore del novo codice della strada. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo ... ansa.it

Tutti i dubbi sul nuovo codice della strada approvato alla CameraÈ passato alla Camera, con 163 voti a favore e 107 contrari, il ddl sul Codice della strada. Per il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è una bella giornata, perché il ... ilfoglio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web