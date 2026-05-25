Sicurezza stradale Salvini | Con il nuovo Codice della strada più di 100 vite salvate nel 2025

Da quando è entrato in vigore il nuovo Codice della strada, circa 100 vite sono state salvate nel 2025 rispetto all'anno precedente, secondo i dati raccolti dalla polizia stradale e dai carabinieri. Il provvedimento, approvato un anno e mezzo fa dopo due anni di lavori, ha portato a una riduzione dei decessi sulle strade. I numeri indicano un miglioramento della sicurezza stradale, con un incremento delle vite salvate rispetto al passato.

Milano, 25 mag. - (Adnkronos) - “Con il nuovo Codice della strada, entrato in vigore da un anno e mezzo e al quale abbiamo lavorato per due anni, nel 2025, secondo i dati della polizia stradale e dei carabinieri, sono state più di 100 le vite salvate rispetto all'anno precedente. Per me è assolutamente un motivo di soddisfazione, di gioia e di orgoglio”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento telefonico al convegno ‘Responsabilità alla guida. Prevenzione, Responsabilità, Sicurezza', in corso nella sede di Confcommercio a Milano. “Questi dati -afferma Salvini- sono qualcosa di importante, però non bastano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Salvini - Il Nuovo Codice della Strada (16.12.25)

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