Un'analisi condotta dall'osservatorio Verti Movers, su un campione di oltre 500.000 assicurati, mostra un calo dei sinistri complessivi e di quelli con lesioni. Questa tendenza si verifica dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada. Tuttavia, i dati indicano anche un aumento delle vittime in incidenti stradali, nonostante la diminuzione dei casi totali. La situazione si riflette sui numeri delle assicurazioni e sui rapporti tra incidenti e conseguenze gravi.

Il nuovo Codice della strada è entrato in vigore ormai da più di un anno (dal 14 dicembre 2024) e ciò ha portato a un cambiamento in merito alla sicurezza stradale. Nel periodo di riferimento sono infatti diminuiti i sinistri nel loro complesso, anche se è aumentata la loro effettiva pericolosità. Sono questi i dati provenienti dall'ultima analisi dell'osservatorio Verti Movers, realizzata da Verti Assicurazioni, parte del gruppo Mapfre. L'assicurazione, digitale al 100%, ha infatti analizzato un campione di oltre 500.000 utenti della strada assicurati, per verificare l'impatto effettivo delle nuove normative sulla sicurezza stradale in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sicurezza stradale: con il nuovo Codice meno incidenti, ma più vittime

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