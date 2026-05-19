Il direttore generale ha dichiarato che è necessario intervenire su sicurezza e disagio, evidenziando problemi legati alla microcriminalità, allo spaccio di sostanze e alle situazioni di disagio psichiatrico. Ha sottolineato l'urgenza di affrontare queste questioni per migliorare la situazione nei quartieri. Le sue parole si riferiscono a un quadro di criticità che coinvolge vari aspetti della vita urbana e richiede azioni concrete per gestire le problematiche evidenziate.

Microcriminalità, spaccio e disagio psichiatrico. Così Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, ha ribadito l’impegno preso tre anni fa insieme al presidente Enrico Postacchini con il progetto ’Porte Aperte’, nato dall’esigenza di indicare a cittadini e turisti la possibilità di entrare nei negozi della Città metropolitana. L’obiettivo, spiega Tonelli, è quello di "trovare protezione e solidarietà in caso di difficoltà". Le immagini di Modena, secondo Tonelli, impongono "una riflessione seria, concreta e senza semplificazioni sui temi della sicurezza urbana e della salute mentale – afferma –. Emerge con forza un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tonelli: "Serve intervenire su sicurezza e disagio"

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