Precisa volontà di mettere in pericolo l' incolumità pubblica El Koudri indagato per strage

Da modenatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Repubblica ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Salim El Koudri, accusato di aver provocato una strage e di aver causato lesioni aggravate dall’uso di arma. L’uomo è stato fermato ieri in via Emilia Centro, dopo aver messo in atto un episodio che ha generato panico e ha coinvolto dei feriti. La sua condotta viene considerata da inquirenti come una precisa volontà di mettere in pericolo l’incolumità pubblica.

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La Procura della Repubblica ha formalizzato il decreto di fermo di indiziato di delitto contestando ufficialmente i reati di strage e di lesioni aggravate dall'uso di arma a carico di Salim El Koudri, che ieri in via Emilia Centro ha seminato il panico in auto e mietuto feriti prima di essere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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