Precisa volontà di mettere in pericolo l' incolumità pubblica El Koudri indagato per strage

La Procura della Repubblica ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Salim El Koudri, accusato di aver provocato una strage e di aver causato lesioni aggravate dall’uso di arma. L’uomo è stato fermato ieri in via Emilia Centro, dopo aver messo in atto un episodio che ha generato panico e ha coinvolto dei feriti. La sua condotta viene considerata da inquirenti come una precisa volontà di mettere in pericolo l’incolumità pubblica.

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