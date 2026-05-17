Precisa volontà di mettere in pericolo l' incolumità pubblica El Koudri indagato per strage
La Procura della Repubblica ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Salim El Koudri, accusato di aver provocato una strage e di aver causato lesioni aggravate dall’uso di arma. L’uomo è stato fermato ieri in via Emilia Centro, dopo aver messo in atto un episodio che ha generato panico e ha coinvolto dei feriti. La sua condotta viene considerata da inquirenti come una precisa volontà di mettere in pericolo l’incolumità pubblica.
La Procura della Repubblica ha formalizzato il decreto di fermo di indiziato di delitto contestando ufficialmente i reati di strage e di lesioni aggravate dall'uso di arma a carico di Salim El Koudri, che ieri in via Emilia Centro ha seminato il panico in auto e mietuto feriti prima di essere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
SENTENCING: Kouri Richins | Grief Author Murder Trial
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