Derby Roma-Lazio Piantedosi | Ottima cooperazione tra mondo del calcio e autorità di pubblica sicurezza

Il ministro dell'Interno ha commentato positivamente la collaborazione tra il settore calcistico e le autorità di pubblica sicurezza in vista del derby tra Roma e Lazio. Ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto riguardo al nuovo orario della partita, decisione presa di comune accordo. Anche il segretario dell’Associazione nazionale funzionari di polizia ha condiviso il suo apprezzamento, sottolineando l’efficacia della cooperazione tra le parti coinvolte. La partita si svolgerà quindi secondo le modalità concordate tra le autorità e le società sportive.

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Su quando disputare ilderby Roma-Lazio“hanno deciso le autorità di pubblica sicurezza, dopo aver fatto le loro valutazionie anche le autorità del sistema del calcio ci hanno messo del loro, dando un contributo pergestire al meglio l’evento“. Con queste parole ireniche e concilianti, il ministro dell’InternoMatteo Piantedosiinterviene sulle polemiche sollevatisi intorno alla stracittadina della Capitale. Dopo giorni di attese e polemiche, il match si svolgerà dunque in concomitanza con il weekend conclusivo del torneo di tennis, ma conun rafforzamento straordinario delle misure di sicurezzae dei dispositivi di gestione dei flussi. Saranno infatti predispostipercorsi separati per gli appassionati dei due sport, con un incremento dei servizi di controllo e stewarding sia nell’area dello Stadio Olimpico sia in quella del Foro Italico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Derby Roma-Lazio, Piantedosi: “Ottima cooperazione tra mondo del calcio e autorità di pubblica sicurezza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video #DerbyRomalazio si sta cercando di favorire la lazio per recuperare dalle fatiche della finale Sullo stesso argomento Derby Roma-Lazio: il dilemma dell’orario tra calcio e tennis? Cosa scoprirai Come influenzerà il blocco di via dei Gladiatori l'accesso allo stadio? Perché la Lega Serie A rifiuta lo spostamento al lunedì? Chi... Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali: piano sicurezza per il doppio evento a RomaSarà una domenica ad alta tensione per la gestione dell’ordine pubblico nella Capitale. Lunedì c'è anche lo #sciopero dei treni: letteralmente ci devono rimborsare in tutti i modi. Pezzi di merda @SerieA E #Piantedosi e questo Governo di indecenti se ne lava le mani. Bravo bravo. W la pirateria. #Derby #RomaLazio #Juve #Napoli x.com Verso il derby, la Roma con la fame di Champions, la Lazio per il riscatto e l'orgoglioDa un lato la corsa al quarto posto, dall'altro la delusione per la Coppa Italia svanita: una stracittadina con stati d'animo opposti ... rainews.it Piantedosi sul derby alle 12: Hanno deciso le autorità di pubblica sicurezza, vedremo se hanno visto giustoIl Ministro dell'Interno ha commentato la scelta di far disputare Roma-Lazio domenica 16 maggio con calcio d'inizio a mezzogiorno ... corrieredellosport.it Il presidente della Serie A Simonelli spiega il disastro nella programmazione della GW37: Non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia reddit