Sicurezza e controllo del territorio | i carabinieri setacciano la Valdicecina

Il 20 aprile 2026, i carabinieri hanno avviato un'ampia attività di controllo nella zona dell'Alta Valdicecina, con l'obiettivo di presidiare il territorio e prevenire eventuali illeciti. Durante le operazioni, sono stati effettuati numerosi posti di blocco e verifiche su persone e veicoli. L'intervento si inserisce in un piano di monitoraggio costante della zona, caratterizzata da un paesaggio collinare e rurale.

Valdicecina, 20 aprile 2026 - Un monitoraggio capillare tra le colline dell'Alta Valdicecina ha caratterizzato la mattinata del 19 aprile, quando i carabinieri della compagnia di Volterra hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nei comuni di Volterra, Pomarance e Riparbella. L'operazione, strutturata per contrastare il degrado urbano e garantire la sicurezza stradale, ha permesso di sorvegliare con attenzione i principali snodi viari della zona, portando all 'identificazione di 103 persone e alla verifica di 85 mezzi, tra cui 25 motoveicoli. Nel corso delle attività, l'attenzione dei militari si è concentrata su un cittadino straniero di 37 ann i, la cui posizione è ora al vaglio delle autorità competenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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