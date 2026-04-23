Sicurezza stretti in prefettura altri quattro patti per il controllo del vicinato

Ieri, 22 aprile, in prefettura a Verona, il prefetto Demetrio Martino ha firmato quattro nuovi accordi con i rappresentanti del territorio. Questi protocolli sono stati stipulati per regolamentare le attività di sorveglianza e controllo del vicinato, coinvolgendo diverse realtà locali. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per migliorare la sicurezza nel quartiere.

Ieri, 22 aprile, in prefettura, il prefetto di Verona Demetrio Martino ha siglato altri protocolli d’intesa per la gestione del controllo del vicinato. Le intese sono state sottoscritte dal sindaco di Caprino Veronese Giuseppe Armani, dal sindaco di Castagnaro Jonathan Modenese, dal Sindaco di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Sicurezza partecipata, firma in prefettura: nasce a Forlimpopoli il progetto 'Controllo di vicinato'È stato siglato giovedì in prefettura il Protocollo d’intesa per l’istituzione del progetto “Controllo di vicinato” che interesserà il territorio di... Tolentino fronteggia i furti con un nuovo protocollo di controllo del vicinato e collaborazione con la prefettura.**Tolentino, il sindaco Sclavi e le forze dell’ordine si riuniscono per attivare un nuovo controllo del vicinato. Approfondimenti e contenuti Furti nelle aziende orafe, tavolo in prefettura: Sulla sicurezza adesso nessuno si tiri fuoriUn tavolo sulla sicurezza che si è trasformato in un patto. La riunione convocata dal prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, non è rimasta un incontro di facciata: attorno allo stesso tavolo si sono s ... corrierediarezzo.it Sicurezza a Cervia, vertice in Prefettura: focus sull’estate alle porteSi è tenuta oggi pomeriggio, presso la Prefettura di Ravenna, una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per una disamina congiunta della situazione dell’ordin ... ravennawebtv.it