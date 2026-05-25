Sicurezza alimentare sequestrate cinquemila false pizze precotte | perquisizioni anche a Reggio Calabria
Sono state sequestrate oltre 5.000 pizze precotte false in un'operazione che ha coinvolto anche Reggio Calabria. Le autorità hanno effettuato perquisizioni in diversi punti vendita e depositi. I prodotti, privi delle certificazioni di origine, saranno donati alle Caritas di Barletta, Andria e Trani. L'indagine riguarda la vendita di alimenti contraffatti che simulavano il vero prodotto italiano. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti.
Oltre 5 mila prodotti alimentari sequestrati nell'ambito di un'inchiesta sul falso Made in Italy saranno devoluti in beneficenza alle Caritas di Barletta, Andria e Trani. Lo ha disposto la Procura della Repubblica di Trani, tramite il Comando provinciale della Guardia di finanza Bat. I beni, come. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
I was not just a rural girl,also can hear their inner thoughts, became a business queen!
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese: perquisizioni anche a Napoli
Leggi anche: False pizze “Made in Italy” sequestrate al porto di Barletta: perquisizioni anche a Napoli