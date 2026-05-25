Sicurezza alimentare sequestrate cinquemila false pizze precotte | perquisizioni anche a Reggio Calabria

Notizia in breve

Sono state sequestrate oltre 5.000 pizze precotte false in un'operazione che ha coinvolto anche Reggio Calabria. Le autorità hanno effettuato perquisizioni in diversi punti vendita e depositi. I prodotti, privi delle certificazioni di origine, saranno donati alle Caritas di Barletta, Andria e Trani. L'indagine riguarda la vendita di alimenti contraffatti che simulavano il vero prodotto italiano. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti.