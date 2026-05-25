Circa 5.000 pizze e pinse precotte false, contrassegnate come “Made in Italy”, sono state sequestrate dalla guardia di finanza nel porto di Barletta. Le operazioni hanno coinvolto anche perquisizioni a Napoli. Le confezioni, prive di autorizzazioni, erano destinate alla vendita. L’intervento fa parte di un’azione di contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti alimentari contraffatti. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono in corso ulteriori accertamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Circa 5mila false pizze e pinse ‘Made in Italy’ precotte sono state sequestrate dalla guardia di finanza nel porto di Barletta. Due persone sono indagate dalla Procura di Trani con le accuse di introduzione nel territorio italiani di prodotti alimentari recanti indicazioni e denominazioni di origine contraffatte. Si tratta di un autotrasportatore e del destinatario della merce, per lo più alimenti da forno come pizze e pinse. A bordo del tir sbarcato dall’Albania, i militari hanno trovato 5mila alimenti precotti con imballaggi e confezioni che “riportavano immagini, scritte e segni” che avrebbe indotto in errore il consumatore, che così avrebbe ritenuto “che il prodotto fosse di provenienza o origine italiana”, spiega una nota. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese: perquisizioni anche a Napoli

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