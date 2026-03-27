Nuovi controlli a tappeto a Veronetta | più di 70 persone identificate e un 44enne arrestato

Giovedì, nel quartiere di Veronetta, è stato effettuato un nuovo servizio di controllo da parte della polizia di Stato. Durante le operazioni sono state identificate oltre 70 persone, e un uomo di 44 anni è stato arrestato. L'intervento si inserisce in un piano di controlli straordinari mirati a monitorare le aree dove sono state segnalate attività illecite.

È scattato giovedì un altro servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Veronetta da parte della polizia di Stato di Verona, allo scopo di incrementare il livello di sicurezza in quelle zone maggiormente interessate da segnalazioni di attività illecite. L’epicentro dell’attività ha riguardato, in particolare, le zone di Porta Vescovo e i sottopassi di via Barana, piazza Santa Toscana, via XX settembre, via Cantarane e Parco delle Maddalene. L’operazione ha impegnato gli agenti delle volanti, del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, due operatori della polizia locale di Verona e un’unità cinofila sempre della polizia locale. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Nuovi controlli a tappeto a Veronetta: più di 70 persone identificate e un 44enne arrestato Articoli correlati Altra serata di controlli a tappeto a Veronetta: tre persone denunciateUn’altra operazione interforze ad “Alto Impatto” è stata messa in campo nella serata di lunedì nel quartiere di Veronetta. Serata di controlli a Veronetta: 131 persone identificate dalle forze dell'ordineAncora un’operazione straordinaria interforze ad “alto impatto”, regolamentata con ordinanza del questore di Verona, è stata messa in campo venerdì... Aggiornamenti e notizie su Nuovi controlli Temi più discussi: Monopattini ed e-bike, controlli a tappeto; Benzina, il governo schiera la Gdf: controlli a tappeto per chi non rispetta il taglio dei prezzi; Mimit, Mef e Gdf avviano controlli a tappeto su rispetto prezzi carburanti; Frosinone - Controlli a tappeto della Squadra Volante: due denunce e cinque nuovi Fogli di Via. Controlli a tappeto nei mercati dopo l’aumento dei casi di epatite: maxi sequestro di pesce e ortaggi stamattina al MERCATO DI CASERTALa situazione resta sotto osservazione anche alla luce dei dati più recenti: dall’inizio dell’anno, in Campania si contano 133 casi di epatite A, di cui 33 nella provincia di Caserta. Le autorità ... casertace.net Controlli a tappeto a Torino: due in manette in Barriera di MilanoUn quartiere sotto osservazione, controlli serrati e un segnale chiaro sul fronte della sicurezza. Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territ ... giornalelavoce.it Bonus e sussidi: parte il progetto “Sibilla” INPS, nuovi controlli in arrivo - facebook.com facebook #TG2000 - Epatite A, nuovi casi a #Napoli e #Latina. Potenziati i controlli #24marzo #TV2000 x.com