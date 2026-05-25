Sicuranza è il nuovo sindaco di Lucignano

Il nuovo sindaco di Lucignano ha ottenuto il 65,87% delle preferenze. Si chiama Juri Sicuranza ed è candidato di Futuro Lucignano.

Il comune di Lucignano ha il suo nuovo sindaco: Juri Sicuranza, candidato di Futuro Lucignano, è stato eletto con il 65,87 per cento delle preferenze. In valori assoluti si tratta i 1098 voti.L'altro candidato Matteo Ferracani, ha raggiunto il 34,13 per cento di preferenze (569 voti). Per quanto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Al voto per scegliere il sindaco

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