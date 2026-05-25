La Sicilia si posiziona in basso nella classifica sulla qualità della vita. A Messina, un’indagine rivela che i giovani sono i più insoddisfatti del mercato del lavoro. I dati mostrano un alto livello di disoccupazione tra i giovani e una percezione negativa delle opportunità professionali. La regione si distingue, inoltre, per scarse condizioni di benessere e servizi, con un impatto evidente sulla soddisfazione dei residenti più giovani.

La Sicilia non è una regione per bambini, secondo il report sulla qualità della vita pubblicato dal Sole 24 Ore, con quattro province che occupano quattro degli ultimi posti nella classifica (sono 107 le province), nell'ordine Ragusa (103), Palermo (104), Catania (106) e Trapani (107) e altre cinque nella parte bassa: Enna (89), Agrigento (92), Siracusa (95), Messina (98) e Caltanissetta (99). Male per edifici scolastici con le mense per Catania (105) e Ragusa (107) e per la competenza alfabetica non adeguata Palermo e Ragusa (entrambe alla posizione 104) e Caltanissetta (106). Ultimo posto, al 107, per Trapani per la retta della mensa scolastica e a Palermo per il verde attrezzato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sicilia bocciata sulla qualità della vita: a Messina i giovani più scontenti del lavoro

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