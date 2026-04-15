Lavoro e qualità della vita studio Unobravo | Salerno tra le città più equilibrate

Una recente analisi condotta dalla piattaforma Unobravo ha valutato il livello di benessere lavorativo e personale nelle città italiane. I risultati indicano che Salerno si posiziona tra le città che offrono il miglior equilibrio tra lavoro e qualità della vita. La ricerca si basa su diversi indicatori che misurano le condizioni di occupazione e il benessere generale dei cittadini.

Attraverso un’analisi multidimensionale resa nota in questi giorni, la piattaforma Unobravo ha delineato una mappa del benessere lavorativo e personale in Italia, inserendo Salerno tra le città in grado di offrire il miglior bilanciamento tra occupazione e qualità della vita. Lo studio.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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