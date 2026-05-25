Ieri nel pomeriggio, al parco Novi Sad, si è svolta una manifestazione spontanea e senza bandiere politiche, con cittadini che hanno chiesto maggiore sicurezza. La protesta è arrivata dopo diversi episodi di cronaca violenta nella zona. I partecipanti si sono radunati nel rispetto delle norme, esprimendo il desiderio di interventi più efficaci da parte delle autorità. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.

Ieri ennesima manifestazione "spontanea e apolitica" organizzata nel pomeriggio al parco Novi Sad. Dopo il presidio di sabato in piazza Garibaldi (450 persone chiamate a raccolta a Luca Negrini di Fratelli d’Italia) e il corteo degli antagonisti (circa 150 partecipanti) che ha di fatto bloccato la città per alcune ore, ieri sotto le tribune si sono ritrovate qualche decina di persone. "Vogliamo chiedere più sicurezza a chi ci governa, ai politici e anche al comune di Modena. I cittadini dovrebbero essere più coesi e solidali, senza girarci dall’altra parte. Io sono qui perché persone vicine a me non escono più di casa perché hanno paura. Dobbiamo segnalare alle forze dell’ordine il disagio e anche i punti più pericolosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Siamo qui per chiedere più sicurezza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Putin and Xi just changed EVERYTHING and the West is on notice | Redacted w Clayton Morris

Notizie e thread social correlati

Novoli scende in piazza per chiedere più sicurezza. “Troppa criminalità. Serve una svolta”Sabato 16 maggio alle 16, nel quartiere di Novoli, si terrà una manifestazione pubblica per chiedere un aumento della sicurezza.

Dopo la tragedia in via Marturano una manifestazione per chiedere più sicurezza: "Non si può morire di lavoro"Dopo l’incidente mortale avvenuto in via Marturano, si è svolta una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro.

Temi più discussi: Siamo qui per chiedere più sicurezza; Siamo qui per caricare la merce. Si fingono corrieri, erano truffatori; Tensione Iran-USA: il Governo italiano tra diplomazia e sicurezza regionale (dichiarazioni dal 1° aprile al 13 maggio 2026); Sciopero Usb, sit-in sotto prefettura Firenze per Palestina e contro guerra.

Iran, Tajani: Non siamo qui per chiedere di autorizzare nuova missione militare nel Golfo(Adnkronos) - Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L’intento è condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l’impegno de ... msn.com

Siamo qui, centinaia di attivisti in un’azione storica, per chiedere UN DIVIETO DELLE GABBIE E IL DIVIETO DELL’UCCISIONE DEI PULCINI MASCHI. x.com

Possiamo condividere qui gli annunci video creati nelle app Adobe per ricevere feedback? reddit

C.sinistra: Ruffini riunisce comitati 'Più uno', 'facciamo politica senza chiedere permesso'Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Siamo qui perché crediamo nel valore insostituibile di ogni persona. E siamo qui per sfatare la convinzione che le persone non siano più interessate alla politica. Sono ... iltempo.it