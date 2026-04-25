Dopo la tragedia in via Marturano una manifestazione per chiedere più sicurezza | Non si può morire di lavoro

Dopo l’incidente mortale avvenuto in via Marturano, si è svolta una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro. La protesta è nata in seguito alla morte di due operai avvenuta il 10 aprile scorso, e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle principali sigle sindacali provinciali. I manifestanti hanno espresso il loro disagio e la richiesta di interventi concreti per evitare che tragedie simili si ripetano.

“Non si può morire di lavoro”. Per dare seguito alla mobilitazione unitaria sul tema della sicurezza dei lavoratori, scattata a seguito del grave incidente sul lavoro dello scorso 10 aprile, in cui sono morti i due operai Daniluc Tiber e Naiahi Jaleleddine, le segreterie provinciali di Cgil, Cisl.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Tamponamento mortale in Italia, è tragedia. Non si può morire così, terribileGrave incidente questa mattina a Lammari, lungo viale Europa, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita in seguito a un violento tamponamento che ha... "Dolore per la tragedia in cantiere, nel 2026 è inaccettabile morire di lavoro"Le parole, riferite al decesso del giovane operaio di 27 anni, sono quelle dell'ex sindaca di Monfalcone Anna Cisint. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Niscemi, tre mesi dopo la tragedia; Schianto mortale sull’auto rubata a Uta, rintracciato il terzo ragazzo: Sotto shock dopo la tragedia; Firenze e provincia, controlli nei locali di intrattenimento dopo la tragedia di Crans-Montana; Tragedia in montagna: 19enne precipita dopo uno spaventoso volo. Il giovane è morto sul colpo. Catanzaro-Spezia, curva di casa in silenzio per 15 minuti dopo la tragedia degli scorsi giorniIl comunicato della 'Massimo Capraro' dopo la vicenda che ha visto una donna gettarsi dal balcone con i suoi tre figli: Non è assenza di sostegno ma il segno di massimo rispetto ... msn.com Tragedia in montagna, una persona è morta dopo essere stata aggredita da più caniTIRANO. Tragedia in montagna nel pomeriggio di giovedì 23 aprile nel territorio di Tirano nel sondrino: una persona, da quanto si apprende una donna, è morta dopo essere stato aggredita da più cani. L ... ildolomiti.it Le prime parole di Gianluca Rocchi, dopo l'avviso di garanzia ricevuto - facebook.com facebook Torna a occupare la prima casella della griglia Marc Marquez, dopo un'assenza di 245 giorni, dal GP d'Ungheria della scorsa stagione x.com