Siamo di nuovo qui al feticcio della flessibilità di bilancio e al fantasma dell’austerità

Il fatto che, dopo quattro anni di Pnrr, l’Italia sia ultima per crescita nell’Ue conferma che i problemi italiani non dipendono affatto dall’austerità imposta dalle regole europee, come raccontano, dandosi manforte, la destra e la sinistra del bipopulismo tricolore. Nessuno dei problemi socioeconomici che deprimono il Pil italiano dipende dal volume del bilancio dello Stato, ma semmai dalla distribuzione della spesa e dalla sua prostituzione alla logica del voto di scambio, con beneficio peraltro immaginario per gli elettori così ripagati del proprio consenso mercenario. L’Italia è il quinto Paese dell’Ue nel rapporto tra spesa pubblica e... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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