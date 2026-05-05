Como aggrediscono la guardia del supermercato in via Recchi per una bottiglia | arrestati due trentenni

A Como, due uomini di circa trent’anni sono stati arrestati dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza in un supermercato di via Recchi. I due sono accusati di rapina e furto aggravato in relazione all’episodio avvenuto all’interno del negozio. La polizia è intervenuta sul posto e ha proceduto all’arresto, che è stato convalidato nelle ore successive.

Due cittadini marocchini sono stati arrestati nella notte a Como per rapina e furto aggravato dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza di un supermercato. I due, senza fissa dimora, sono stati fermati dalla Polizia di Stato, intervenuta prontamente in seguito a una segnalazione. L’episodio si è verificato in via Recchi e ha visto coinvolti un 31enne e un 23enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alla mezzanotte, quando le Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como sono state chiamate a intervenire presso un supermercato di via Recchi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Como, aggrediscono la guardia del supermercato in via Recchi per una bottiglia: arrestati due trentenni Notizie correlate Leggi anche: Con la "tecnica dell'abbraccio" derubavano gli anziani, arrestati due trentenni Leggi anche: Droga sintetica in pacchi dall’Olanda: arrestati due trentenni bresciani Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Violenta aggressione al Pam di via Porcellaga; Aggressione al Pronto soccorso, Pierotti (FdI): Massima solidarietà a sanitari e forze dell’ordine; Sparatoria a Como: ventenne gambizzato in via Di Vittorio; Aggressione all'ospedale Papardo, ferita una guardia giurata: fermato dalla polizia un paziente in forte agitazione. Como, aggrediscono la guardia del supermercato in via Recchi per una bottiglia: arrestati due trentenniDue cittadini marocchini arrestati a Como per rapina e furto aggravato dopo l’aggressione a un addetto alla sicurezza in un supermercato. virgilio.it Como, notte di terrore all’ospedale: uomo armato ferisce una guardia e terrorizza i presentiNotte di terrore, quella appena trascorsa, all’ospedale Valduce. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di un individuo in chiaro stato di agitazione, verosimilm ... comozero.it #Fabregas, dichiarazione d'amore al Como: "La Premier è il top ma qui potrei restare 10 anni" x.com Fabregas, dichiarazione d'amore al Como: "La Premier è il top ma qui potrei restare 10 anni" - facebook.com facebook