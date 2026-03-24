Due cittadini pakistani sono stati arrestati a Bologna con l'accusa di aver tentato di rapinare un commerciante in via delle Moline. L'operazione della polizia si è svolta nel centro della città e ha portato all'arresto dei due uomini. La vicenda riguarda un tentativo di rapina aggravata.

Due arresti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte del 24 marzo a Bologna, dove due cittadini di origine pakistana sono stati fermati per tentata rapina aggravata ai danni di un commerciante. L’episodio si è verificato in via delle Moline dove i due uomini, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati bloccati dagli agenti dopo aver aggredito il titolare di un esercizio commerciale nel tentativo di sottrargli del denaro. Titolare di un negozio aggredito a Bologna L’intervento degli agenti L’identificazione e la ricostruzione dei fatti Le modalità della tentata rapina I precedenti e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggrediscono un commerciante a Bologna nel tentativo di rapinarlo, l'operazone della polizia in pieno centro

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