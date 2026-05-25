Si scontra con un'auto guidata da una 83enne che poi muore in ospedale a Rozzano | 42enne indagato per omicidio

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo aver avuto un incidente il 24 maggio a Rozzano. Durante lo scontro, un’auto condotta da una donna di 83 anni è rimasta coinvolta. La conducente è stata trasportata in ospedale, dove è morta poco dopo. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente.

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Un 42enne è indagato a piede libero per omicidio stradale a seguito di un incidente avvenuto il 24 maggio a Rozzano (Milano). L'uomo si è scontrato frontalmente con l'auto contro la vettura di una 83enne, che poi è morta in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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