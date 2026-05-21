Travolge con l'auto due sorelle a Milano una muore | 39enne scappa e poi si costituisce positivo all'alcoltest

Due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite da un'auto a Milano nella sera del 20 maggio. L’incidente ha causato la morte della più anziana, mentre l’altra si trova in condizioni critiche. Il conducente, un uomo di 39 anni, si è allontanato dal luogo dell’incidente prima di costituirsi alle forze dell’ordine. È risultato positivo all’alcoltest. La polizia sta indagando sulle cause e sui dettagli dell’incidente.

Due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite da un'auto la sera del 20 maggio a Milano. La più anziana è deceduta, l'altra è in gravi condizioni. L'automobilista è scappato e poi si è costituito. Aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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