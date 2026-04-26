Incidente alla Crocca auto guidata da turista cinese si scontra con furgone carico di ortaggi | un ferito
questa mattina si è verificato un incidente in contrada Crocca, lungo l’asse viario che collega Favara al Villaggio Mosè. Un’auto condotta da un turista cinese si è scontrata con un furgone carico di ortaggi, vicino a un incrocio molto trafficato. Nell’incidente è rimasto ferito un conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.
Incidente stradale questa mattina in contrada Crocca, lungo l’asse viario, sempre molto trafficato, che collega Favara al Villaggio Mosè, dove un’auto e un furgone adibito al trasporto di ortaggi si sono scontrati in prossimità di un incrocio.Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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