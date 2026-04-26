Incidente alla Crocca auto guidata da turista cinese si scontra con furgone carico di ortaggi | un ferito

questa mattina si è verificato un incidente in contrada Crocca, lungo l’asse viario che collega Favara al Villaggio Mosè. Un’auto condotta da un turista cinese si è scontrata con un furgone carico di ortaggi, vicino a un incrocio molto trafficato. Nell’incidente è rimasto ferito un conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.