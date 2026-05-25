Si schianta in autostrada insieme al nipote | Maria Rosa è morta in ospedale

Da bresciatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 75 anni è deceduta in ospedale dopo un incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla A21, tra Lograto e Azzano Mella. La donna era a bordo di un'auto insieme al nipote, coinvolti nello schianto avvenuto sul raccordo autostradale. L’incidente ha provocato ferite gravi a entrambi i passeggeri, con la donna che è deceduta successivamente in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

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Ancora sangue sulle strade bresciane. Maria Rosa Piora, 75 anni, è morta in ospedale per le conseguenze del grave incidente in cui era rimasta coinvolta, domenica pomeriggio sul raccordo autostradale della A21 (la Corda Molle) nel tratto tra Lograto e Azzano Mella, in territorio del primo. Era. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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