Tragico incidente tra Domo e Villadossola auto si schianta fuori strada | morta Anna Maria Galizia

Nella mattinata di ieri, un incidente stradale si è verificato tra Domodossola e Villadossola in provincia di Verbania. Un’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un edificio, provocando la morte di una donna. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La vittima è stata identificata come Anna Maria Galizia.

Lo schianto nella mattinata di martedì. La donna è stata elitrasportata in ospedale, ma per lei non c'è stato niente da fare Tragico incidente nella mattinata di ieri, martedì 24 marzo, in Ossola. É successo sulla strada tra Domodossola e Villadossola, dove per cause ancora da accertare un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un edificio. A bordo della macchina viaggiava la 59enne Anna Maria Galizia, residente a Crevoladossola. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. La donna è stata soccorsa dai sanitari: vista la gravità delle ferite riportate, è stata trasportata con l'elisoccorso in ospedale, dove purtroppo è deceduta poco dopo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Tragico incidente tra Domo e Villadossola, auto si schianta fuori strada: morta Anna Maria Galizia Articoli correlati Incidente stradale in via Sogliano, l'auto esce fuori strada e si schianta contro una abitazionePaura a Savignano sul Rubicone dove alle ore 6:40 di questa mattina, sabato 10 gennaio, c'è stato un incidente stradale: una utilitaria, complice il... Leggi anche: Tragico incidente in autostrada: auto si schianta contro camion, un morto sul colpo. Tutti gli aggiornamenti su Anna Maria Galizia Argomenti discussi: Nel giorno del suo compleanno il tragico incidente: addio ad Anna Maria Galizia; Viva Vittoria a Domodossola si farà. Tragico incidente tra Domo e Villadossola, auto si schianta fuori strada: morta Anna Maria GaliziaLo schianto nella mattinata di martedì. La donna è stata elitrasportata in ospedale, ma per lei non c'è stato niente da fare ... novaratoday.it