Nella notte tra i caselli di Ancona Nord e Sud sulla A14, un'auto si è schiantata contro un camion in galleria. L'incidente è avvenuto attorno alle 3,30, provocando la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone, tra cui un bambino di 10 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i soccorsi.

ANCONA - Ancora sangue in A14. Attorno alle 3,30 della notte un drammatico incidente è avvenuto tra i caselli di Ancona Nord e Sud, nella carreggiata in direzione Bologna all’altezza del km 218. Un’auto è finita contro un mezzo pesante, che a quanto si appende sarebbe stato fermo per un'avaria, all’interno di una galleria e il bilancio è di una persona deceduta (una donna di 62 anni di origini albanesi) e tre feriti: l'uomo al volante, di 52 anni 8Ora intubtai al'ospedale di Torrette), la sorella della vittima e un bimbo di 10 anni, ricoverato al Salesi. I due adulti feriti nell’urto sono stari sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre in il bambino e la donna sono rimasti incastrati nell’auto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - L'auto si schianta contro un camion in galleria: una donna morta e tre feriti, in ospedale anche un bimbo di 10 anni

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L'auto si schianta contro un camion in galleria: donna in condizione critiche, intera famiglia in ospedaleANCONA - Ancora sangue in A14. Attorno alle 3,30 della notte un drammatico incidente è avvenuto tra i caselli di Ancona Nord e Sud, nella carreggiata in direzione Bologna ... corriereadriatico.it

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