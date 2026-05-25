Un giovane di 22 anni è stato fermato a Reggio Emilia con l’accusa di aver dichiarato di essere un sostenitore dell’Isis e di essere pronto a compiere un attentato terroristico. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto le sue dichiarazioni e le sue intenzioni, che sono state ritenute pericolose. Non ci sono altre persone coinvolte al momento.

Si definiva un sostenitore dello Stato Islamico e sosteneva di essere pronto a compiere un attentato di matrice terroristica. La Polizia di Stato di Reggio Emilia e Bologna ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 22enne italiano, con origini marocchine, gravemente indiziato del reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Le indagini svolte dalla Digos di Reggio Emilia e dalla Sezione Antiterrorismo della Digos di Bologna, coordinate dalla Direzione centrale Polizia di prevenzione, dalla Procura di Reggio Emilia e dalla Dda di Bologna, sono scattate giovedì sera a seguito della segnalazione di un soggetto che avrebbe voluto compiere un attacco armato di coltello nelle vie del centro di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Si proclamava seguace dell’Isis e pronto a un attentato: 22enne fermato a Reggio Emilia

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