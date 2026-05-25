si oppone alla polizia finisce nei guai

Un giovane di 22 anni è stato arrestato nel centro storico mentre si opponeva alla polizia. È stato fermato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, di origini marocchine, è stato portato in caserma. La polizia ha riferito che ha cercato di scappare e ha opposto resistenza durante l’arresto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.

Arrestato in flagranza di reato nel centro storico un 22enne, cittadino italiano ma di origini marocchine, per resistenza a pubblico ufficiale. Giovedì pomeriggio i poliziotti delle Volanti stavano pattugliando il centro e i quartieri limitrofi. All’altezza di via Campansi, hanno notato un uomo che alla vista della polizia ha cambiato repentinamente strada. L’hanno quindi seguito per controllarlo ma è riuscito in un primo momento a sottrarsi cercando la fuga e aggredendoli. Il 22enne è riuscito a divincolarsi e a fuggire però, subito inseguito dai poliziotti, è stato bloccato pochi metri più avanti. Una volta portato in questura, sempre in stato di agitazione, nello scendere dall’auto di servizio l’ha danneggiata, colpendo con ripetuti calci il finestrino dello sportello posteriore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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BIKER VS COPS Compilation -Polizia alla riscossa-

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