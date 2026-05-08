Un uomo di 80 anni è stato arrestato a Rieti dopo aver violato i domiciliari e tentato di scappare davanti a una pattuglia della polizia. Dopo aver abbandonato la propria abitazione per atti persecutori, l’anziano ha proseguito la fuga verso Cittaducale, senza fermarsi all’alt. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo.

Un arresto per evasione è stato eseguito nei giorni scorsi alle pendici del Monte Terminillo, dove un uomo di 80 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori, è stato fermato dalla Polizia di Stato. L’anziano, sorpreso fuori casa in orario non consentito, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga verso il comune di Cittaducale. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. L’arresto alle pendici del Monte Terminillo Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante i consueti servizi di pattugliamento e controllo del territorio da parte del personale in servizio presso il Posto di Polizia del Monte Terminillo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Evade i domiciliari a Rieti e non si ferma all'alt della polizia, 80enne nei guai

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