Spavento a Ferrara camion contromano | nei guai un 76enne la spiegazione alla polizia

A Ferrara, la Polizia Stradale ha fermato un camion in contromano sul raccordo RA08. L'autista, un uomo di 76 anni, è stato sottoposto a controllo e messo in stato di arresto. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente evitato grazie all'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha ascoltato la spiegazione del conducente prima di procedere con le accertamenti.

Un autocarro in contromano sul raccordo autostradale RA08 è stato fermato dalla Polizia Stradale, scongiurando un potenziale incidente di gravi proporzioni. Il conducente, un uomo di 76 anni, è stato sanzionato e gli è stata revocata la patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. L’intervento è avvenuto nella mattinata di giovedì nei pressi di Ferrara, poco dopo l’uscita di Corte Centrale, come comunicato dalle forze dell’ordine. L’intervento tempestivo della Polizia Stradale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina di giovedì una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Spavento a Ferrara, camion contromano: nei guai un 76enne, la spiegazione alla polizia Articoli correlati Ruba al supermercato, 76enne finisce nei guaiEnnesimo episodio di furto ai danni di un supermercato di Portomaggiore nei giorni scorsi, che ha portato all’arresto di un 76 enne, che ha cercato... Contromano in piazza Cavour con la droga nascosta nello scooter: nei guai pusher minorenneNel sottosella del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto marijuana, cocaina e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio I...