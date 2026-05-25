Un intercettato ha detto “si è tradito” e “ha paura” in relazione a un caso di cronaca giudiziaria a Garlasco. La conversazione è stata registrata durante le indagini in corso, senza ulteriori dettagli su chi siano le persone coinvolte o le circostanze specifiche. La notizia ha riacceso l’attenzione mediatica sul procedimento, che prosegue con nuove piste investigative e analisi pubbliche. La vicenda rimane al centro del dibattito pubblico e mediatico italiano.

Il caso Garlasco continua a occupare uno spazio centrale nel dibattito pubblico italiano, tra ricostruzioni, nuove piste investigative e un’attenzione mediatica che non accenna a diminuire. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il quadro resta complesso, con elementi che emergono a più riprese e contribuiscono ad alimentare dubbi, interrogativi e confronti accesi tra esperti, opinionisti e telespettatori. >> Garlasco, spunta la chat di Chiara Poggi con lui: i messaggi che cambiano tutto Negli ultimi mesi, il nome di Andrea Sempio è tornato con forza al centro della scena giudiziaria e televisiva, riaprendo scenari che sembravano ormai consolidati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Si è tradito”. Garlasco, Andrea Sempio intercettato: “Ha paura”

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Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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