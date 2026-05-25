Si concretizza il vantaggio di Massimo Isola a Faenza
A Faenza, dopo lo scrutinio di sei sezioni su cinquantasette, il candidato sindaco del centrosinistra, Massimo Isola, ha raggiunto il 62,69% dei voti. La sua percentuale di vantaggio rispetto agli altri candidati è in crescita, consolidando la sua posizione. I risultati parziali mostrano un sostegno consistente tra gli elettori, con una maggioranza che si sta delineando in modo chiaro nelle prime sezioni scrutinati.
Aumenta il vantaggio del candidato sindaco del centrosinistra, Massimo Isola, che dopo 6 sezioni scrutinate su 57 si piazza al 62,69%. Seguono poi Gabriele Padovani della coalizione trainata da FdI al 33,08%, poi Claudio Miccoli (Fi-Lega) al 3,30% e Giuseppe Apicella Binni (Potere al Popolo) allo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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