Si concretizza il vantaggio di Massimo Isola a Faenza

Notizia in breve

A Faenza, dopo lo scrutinio di sei sezioni su cinquantasette, il candidato sindaco del centrosinistra, Massimo Isola, ha raggiunto il 62,69% dei voti. La sua percentuale di vantaggio rispetto agli altri candidati è in crescita, consolidando la sua posizione. I risultati parziali mostrano un sostegno consistente tra gli elettori, con una maggioranza che si sta delineando in modo chiaro nelle prime sezioni scrutinati.