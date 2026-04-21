Elezioni a Faenza il Partito democratico schiera 24 candidati a sostegno della ricandidatura di Massimo Isola

A poche settimane dall'apertura dei seggi, a Faenza si intensifica la campagna elettorale con la presentazione della lista del Partito democratico. La lista comprende 24 candidati che sostengono la ricandidatura del sindaco attuale. La presentazione è avvenuta nelle ultime ore, mentre si avvicina il momento delle votazioni. I candidati del partito si preparano a partecipare alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale.

A poche settimane dall'apertura dei seggi, a Faenza prosegue la campagna elettorale. A sostenere la ricandidatura a sindaco di Massimo Isola oggi è stata presentata la lista dei candidati del Partito democratico in corsa alle prossime amministrative. A guidare la lista sono Marta Saragoni, già.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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