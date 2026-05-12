Elezioni a Faenza una cena con il candidato sindaco Massimo Isola
A Faenza si terrà una cena domenica 17 maggio organizzata dalla coalizione che sostiene il candidato sindaco Massimo Isola. Sono già numerose le persone che hanno confermato la loro partecipazione, ma resta aperta la possibilità di prenotarsi ancora. L’evento si svolge in un contesto di campagna elettorale, con l’obiettivo di incontrare i sostenitori e discutere delle proposte per la città.
Sono già diverse le persone che hanno scelto di partecipare alla cena di domenica 17 maggio, promossa dalla coalizione a sostegno del candidato sindaco Massimo Isola, ma è ancora possibile prenotare. L’iniziativa aprirà l’ultima settimana della campagna elettorale per le elezioni amministrative.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Elly Schlein a Faenza per sostenere Massimo Isola e a Cervia per Mirko Boschetti. Candidati sindaci del centro sinistra. Candidati che rappresentano una comunità ampia, ben radicata, che conosce il territorio e le sue persone. E come ha detto la nostra Segr facebook
Raffaella Paita (@raffaellapaita) / Posts / X x.com
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