Elezioni a Faenza una cena con il candidato sindaco Massimo Isola

A Faenza si terrà una cena domenica 17 maggio organizzata dalla coalizione che sostiene il candidato sindaco Massimo Isola. Sono già numerose le persone che hanno confermato la loro partecipazione, ma resta aperta la possibilità di prenotarsi ancora. L’evento si svolge in un contesto di campagna elettorale, con l’obiettivo di incontrare i sostenitori e discutere delle proposte per la città.

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