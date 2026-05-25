Si chiude la diretta di RavennaToday
Si sono conclusi i risultati ufficiali delle elezioni, con lo spoglio che si è appena completato. La diretta di RavennaToday si ferma qui, dopo aver aggiornato sui dati definitivi. Non sono state riportate variazioni rispetto ai risultati preliminari. Le schede sono state conteggiate tutte e si conoscono ora le percentuali ufficiali per ciascun candidato o lista. La pubblicazione dei dati finali conferma le percentuali già anticipate nelle ultime ore.
Con i risultati definitivi ormai ufficiali, si chiude la diretta dello spoglio. Grazie per essere stati con noi!. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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