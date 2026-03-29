Oggi si gioca Gara 4 della semifinale play-off di Serie A1 di volley femminile tra la squadra di Milano e quella di Scandicci. La partita si svolge sull'A1 e la diretta viene aggiornata in tempo reale. La sfida si conclude questa sera, determinando se la serie terminerà o se sarà necessario disputare un'ulteriore gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Numia Vero Volley Milano e la Savino del Bene Scandicci, valido per Gara 4 della semifinale play off di Serie A1. La squadra di casa punta a chiudere qui la serie, con le toscane che dopo aver vinto Gara 3 hanno intenzione di rimandare tutto all’ultimo match che giocherebbero in casa. Fino ad adesso sono state disputate tre partite, ed ognuna è stata diversa dall’altra: Gara 1 ha visto un vero e proprio dominio di Milano inscenato dall’inizio fino alla fine, con la squadra di Stefano Lavarini che ha stravinto in trasferta per 0-3, per poi rimontare il doppio svantaggio in Gara 2, che alla fine la Numia ha vinto per 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si chiude la serie o si va alla bella?

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