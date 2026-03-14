La giornata dei Mondiali di short track 2026 si conclude con l’assegnazione di una medaglia d’argento alla staffetta femminile. La cronaca della manifestazione viene aggiornata in tempo reale e viene trasmessa in diretta da OA Sport. Alle 22.47 si chiude questa sessione di aggiornamenti, ringraziando i lettori per aver seguito la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.47 Grazie mille per averci seguito, finisce qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. L’appuntamento è a domani con nuove gare da Montreal. 22.45 Termina una bellissima giornata ai Mondiali di short track che ci ha permesso di conquistare l’argento nei 1500 metri maschili con Nadalini e nella staffetta 3000 metri femminile, senza dimenticare il meraviglioso bronzo di Confortola nei 1000 metri. 22.43 ARGENTOOOO!! Alla fine ha vinto l’Olanda grazie all’ultimo sorpasso di Velzeboer su Confortola. Hanno vinto le più forti al Mondo ma possiamo comunque ritenerci soddisfatti della gara fatta dalle nostre ragazze che sono state in bagarre fino alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: la giornata si chiude con l’argento nella staffetta femminile!

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