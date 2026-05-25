Si balla coi Funkclub alla festa delle spighe di Le Budrie
Lunedì 1 giugno alle 21, i FunkClub si sono esibiti alla festa delle Spighe presso il campo sportivo di Le Budrie di San Giovanni in Persiceto. La band ha suonato dal vivo, proponendo brani dei più grandi artisti funky. La serata ha visto una partecipazione numerosa, con il pubblico che si è lasciato coinvolgere dal ritmo e dal groove della musica. La performance si è conclusa poco dopo le 22.
Lunedì 1 giugno ore 21:00 - FunkClub in concerto alla festa delle Spighe (presso il campo sportivo, Le Budrie di San Giovanni in Persiceto, BO) Preparatevi a scatenarvi in una danza esplosiva di ritmo e groove! La festa si accende con i FunkClub, una band live che vi farà rivivere i più grandi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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