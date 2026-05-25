Si balla coi Funkclub alla festa delle spighe di Le Budrie

Notizia in breve

Lunedì 1 giugno alle 21, i FunkClub si sono esibiti alla festa delle Spighe presso il campo sportivo di Le Budrie di San Giovanni in Persiceto. La band ha suonato dal vivo, proponendo brani dei più grandi artisti funky. La serata ha visto una partecipazione numerosa, con il pubblico che si è lasciato coinvolgere dal ritmo e dal groove della musica. La performance si è conclusa poco dopo le 22.