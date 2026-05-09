A Milano, mentre si avvicinano le elezioni comunali del 2027, emergono dettagli sulla strategia del centrodestra durante un evento in Triennale. Un rappresentante di Fratelli d’Italia, parlando a microfoni spenti, ha paragonato le intenzioni del fronte politico a un film con Kevin Costner, lasciando intendere quale sarà l’approccio adottato alle urne. Le conversazioni non ufficiali forniscono un primo spaccato sulle dinamiche interne del centrodestra in vista delle prossime consultazioni.

Milano – Balla coi Lupi. Un esponente di Fratelli d’Italia, a microfoni spenti, cita il celebre film con Kevin Costner come protagonista per descrivere quale sarà la trama seguita dal centrodestra alle prossime elezioni comunali del 2027. Fuor di metafora cinematrografica, il dirigente meloniano intende dire che alla fine la coalizione composta da FdI, Lega e Forza Italia sceglierà il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi come frontrunner per la sfida di Palazzo Marino. Una posizione che ieri, a margine dell’appuntamento di Confagricoltura alla Triennale a cui ha partecipato al premier e leader di Fdi Giorgia Meloni, è ripetuta come un mantra anche da altri colonnelli milanesi di FdI presenti in Triennale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, verso le elezioni comunali. Il centrodestra “Balla coi Lupi”: le indiscrezioni dall’evento in Triennale

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