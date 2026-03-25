pasquetta in musica i funkclub alla festa del garagolo

Lunedì 6 aprile, in occasione della Pasquetta, il gruppo musicale bolognese FunkClub si esibirà alla Festa del Garagolo a Santa Maria del Piano, in provincia di Rimini. L’evento è previsto per le ore 16 e coinvolge il pubblico con una performance dal vivo. La festa si svolge nel territorio riminese e vede coinvolti vari artisti e gruppi musicali durante la giornata.

Lunedì, 6 aprile (Pasquetta), il gruppo bolognese dei FunkClub arriva alla Festa del Garagolo di Santa Maria Del Piano, in provincia di Rimini (ore 16). Preparatevi a scatenarvi in una danza esplosiva di ritmo e groove! La festa si accende con i FunkClub, una band live che vi farà rivivere i più grandi classici del funk, soul, disco e pop, dal 1970 ai giorni nostri. Cosa aspettarsi: una scaletta irresistibile di hit che hanno fatto ballare intere generazioni. Dal funk alla disco, dal soul al pop con pezzi di Chic, Kool & The Gang, Michael Jackson, Prince, Daft Punk e molto altro. Energia dal vivo con musicisti di talento e una voce che conquista. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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